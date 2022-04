Video: la experiencia paranormal de Mario Pereyra en el patio de su casa

El cantante de cumbia, Mario Pereyra, utilizó su perfil de Instagram para dar a conocer una curiosa situación que se detectó a través de las cámaras de seguridad.En las imágenes se observa como un cuerpo traslucido recorre el patio de la vivienda del cantante. El hecho captó la atención de Pererya que hasta el día de hoy no le encuentra explicación al fenómeno."Cuando veo de lo que se trataba pensé que era un colibrí y luego un dron. Pero lo que me sorprendió es que era algo transparente", relató.En su domicilio el cantante cuenta con dos equipos de detección, uno que capta las imágenes en blanco y negro, que fue el que plasmó la escena. Mientras que el equipo que filma a todo color, no grabó nada. El motivo: se cortó en ese mismo instante."En el evento, como son distintos equipos, retrocedí las imágenes y en ese horario el equipo se corto. El de color no lo pudo tomar porque se apagó en ese momento, que fueron 30 segundos. Pero el corte se extendió durante cinco minutos", contó Pereyra aPero lo que llamó la atención del cantante es que la misma situación se registró durante dos noches seguidas. Las escenas se repitieron tanto el 11 como el 12 de abril.El primer hecho fue a las 19:59 mientras que el segundo se registró el 12, mucho más cerca, a las 00:33. "En el teléfono se nota muy bien que es algo que gira rápidamente y tiene una pequeña luz dentro. Como si fueran dos plataformas unidas por una luz y continuamente girando", agregó Pereyra que no encontró explicación a lo sucedido.