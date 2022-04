Se casa Florencia Peña: video del romántico pedido de su pareja

Se casa Florencia Peña. La actriz y conductora dio la noticia mostrando el íntimo momento en el que Ramiro Ponce de León le propuso matrimonio. Lo hizo a través de un video que compartió con los 5, 8 millones de seguidores que tiene en Instagram.El posteo de Florencia Peña tiene, además de las imágenes con el pedido de casamiento que le hizo su pareja y padre de su hijo menor, un texto que comienza con una frase contundente, una afirmación que lo dice todo: "Sí, quiero"."En tu cara @jlo que me copias en todo", escribió en referencia al compromiso de Jennifer Lopez con Ben Affleck, que tanto dio que hablar durante el fin de semana último. Luego, con relación a su propio video, Peña agregó: "No se pierdan el final".La grabación comienza con el abogado Ponce de León entregándole una bolsita en la que había una caja. Al abrirla, ella se emocionó: encontró una tarjeta con una pregunta. Era la pregunta del millón: "¿Te casás conmigo?".Al verla tan conmovida, él le dio un beso y quiso saber si sus lágrimas eran "un sí". "Obvio", respondió Flor. Los novios se besaron y él le entregó el anillo de compromiso que ella no tardó en mostrarles en primer plano a sus seguidores."Te amo", le dijo Flor al padre de su hijo Felipe y mirando el anillo exclamó: "¡Ay, no lo puedo creer! Me muero, no lo puedo creer". Divertida, al comprobar que la joya le quedaba grande, se rió y dijo: "Lo tenemos que achicar un poco, ya empezamos mal".En el final del video, Flor, feliz, aseguró: "¡No lo puedo creer!", y mostró el hermoso anillo que le dio su novio.