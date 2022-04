Wanda destruyó a la China Suárez: “Es mala mina, espero lo peor de ella”

Posteo amoroso en redes

El escándalo amoroso que protagonizaron algunos meses atrás Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia Suárez sumó un nuevo capítulo y las chispas vuelan para todos lados. Estaba instalado el rumor sobre un nuevo contacto entre la China y el delantero, y este miércoles fue la propia empresaria quien se encargó de confirmarlo. Y de paso, también liquidó a la China.“No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", le escribió Wanda, pareja y representante de Icardi, a una de las panelistas del programa de Canal 13, Socios del Espectáculo.Además, Wanda dijo que "me espero todo lo peor de ella", pero aseguró que puertas adentro la casa está en orden: “Me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema. Ahora que llegué hoy vi todo. Pero ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta".El diálogo habría ocurrido durante el fin de semana, cuando Wanda estaba en la Argentina. Y según contó, Suárez habría contactado a Mauro a través de celulares alternativos: “Sí, es el teléfono de Mancha Latorre (amigo de la China). También le escribió desde el del peluquero. Mauro lo bloqueó de todos lados”.Aprovechando que el 13 de abril es el día internacional del beso, tanto Wanda Nara como Mauro Icardi subieron a sus redes una foto juntos. Ella la tituló "de vuelta en casa", mientras que él fue más romántico: "Mucho amor". Ahí, la empresaria comentó en la publicación de su marido con un "te amo".