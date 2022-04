Los Wachiturros quieren volver, pero estarían obligados a cambiar de nombre

DJ Memo cree que inventaron su acusación para bajar al grupo

Una marca les pagó para que dejaran de usar su ropa

Wachiturros sueña con reencontrarse con su público después de dos años de inactividad por la pandemia. Aunque seguían haciendo algunas presentaciones en boliches, la popularidad se vino abajo en 2012, cuando DJ Memo, uno de sus integrantes, fue denunciado por tentativa de abuso sexual.Los años pasaron y el músico fue sobreseído. Esto les generó mucha emoción a los demás integrantes, ya que creen que pueden volver a alcanzar el éxito porque no hay ninguna mancha que los ensucie. Sin embargo, un obstáculo los obligaría a cambiar de nombre, ya que los productores que tenían son los dueños de la marca.Ante esto, los jóvenes aseguraron que no tienen ningún inconveniente, ya que solo quieren llevarle alegría a los argentinos. “Tenemos ganas de volver por varios motivos. Estamos encarando algo nuevo, algo propio. En su momento éramos empleados y los productores se paseaban en un BMW y nosotros en un Palio”, declararon en un programa de América.El artista la pasó muy mal cuando en 2011 lo denunciaron por tentativa de abuso sexual. Una chica declaró que intentó abusarla en el interior de una combi en la que se movilizaba todo el grupo musical. La adolescente dijo haberse retirado de inmediato para avisarles a sus familiares de lo sucedido.Después de ocho años, DJ Memo fue sobreseído e insistió con su inocencia: “Pienso que fue todo para bajar el grupo. Teníamos tantas demandas que se cayeron las presentaciones. Este generó una molestia a otro tipo de productores y bueno… El Chino de La Nueva Luna no quería estar con nosotros en un cartel, por ejemplo”.El joven aseguró que fue muy duro todo lo que vivió: “Yo no tenía nada que ver. Nos hicieron de lado para que se dejara de hablar de los Wachiturros. El abogado de la chica me pidió una cierta cantidad de plata para bajar la causa. Mi abogado me dijo que no, que íbamos a ir hasta el fondo con esto. Estuve ocho años yendo a Santiago del Estero para pedir un juicio. A raíz de lo que me pasó, el grupo no tuvo mucha repercusión”, expresó en una entrevista con Mariano Yezze.Era cierto. Después de tantos años con el mito instalado, el líder del grupo Wachiturros confirmó que en 2011 una marca de ropa les dio una gran suma de dinero para que dejaran de ponerse sus remeras y sweaters, publicóEn aquel entonces, la cifra les cerró perfecto y no se hicieron problemas, aunque jamás se imaginaron que finalmente no verían ni un centavo de esa plata. “Se lo quedó nuestro representante”, lanzó Gonzalo Muñoz en un programa de América.“La marca la usábamos porque Lacoste venía mucho de colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores, era lo mejor vestir con eso. Y después Tommy Hilfiger empezó a fabricar ropa así y pasó ese problema... se ofreció y fuimos con esa”, agregó luego.