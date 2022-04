Los Simpson incluirán a un personaje sordo y lenguaje de señas

Con sus 33 años de historia, la serie de la familia Simpson incluirá a su lista interminable de personajes a su primer personaje sordo. El capítulo se titulará “The Sound of Bleeding Gums” (El Sonido de las Encías Sangrantes, en español) e incluirán lenguaje de señas.El episodio será protagonizado por Lisa Simpson quien descubre que su difunto ídolo del jazz, Encías Sangrantes Murphy, tiene un hijo y necesita un implante coclear. Lisa buscará la manera de ayudar a Monk Murphy. “Es muy difícil hacer algo por primera vez después de 722 episodios. Pero no podría estar más entusiasmado con este”, indicó el productor ejecutivo, Al Jean.La trama del capítulo se basó en la vida de Loli Steele Sosthand, la escritora principal. “Loni propuso convertir al hijo de Encías Sangrantes Murphy en un hombre que nació sordo y nunca pudo escuchar la música de su padre”, explicó Al Jean.La escritora propuso la idea ya que su hermano, Eli, sufre de problemas de audición y forma parte de una familia donde todos aman al jazz. “Tener un hermano, que es solo un año mayor, que nació sordo, realmente formó quién soy como persona. Así que es una historia no solo cercana a mi corazón, sino también a mi identidad”, reveló Loli.Para la realización del episodio, el equipo creador de Los Simpson, se informó sobre cómo utilizar el lenguaje de señas en la serie teniendo en cuenta que en la animación los personajes cuentan con cuatro dedos. Para ello, consultaron especialistas en lengua de señas americanas (ASL) para que aseguraran que los mensajes se pudieran entender.Quien se encargará de darle vida a la voz de Monk Murphy será el actor sordo John Autry II, quien participó de series como “Glee” y “No Ordinary Family”. Autry definió al papel como un cambio de vida para él y agregó: “Se trata de personas con problemas de audición y personas que pueden escuchar que se unen”.En el episodio también aparecerán tres niños, Ian Mayorga, Kaylee Arellano y Hazel López, interpretando la canción “Happy Talk”. Los niños son participantes de No Limits, una organización sin fines de lucro que ayuda a niños sordos.