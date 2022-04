Morena Rial guiñó un ojo a la cámara y afirmó: “Siempre titular”

Al contrario de su hermana Rocío, Morena Rial siempre eligió exponer su vida privada sobre todo través de sus redes sociales.En esta ocasión, la hija de Jorge Rial, sorprendió con un top escotado y una minifalda negra. La joven de 23 años guiñó un ojo a la cámara y sentenció: “Ella no jode con la competencia. Siempre titular, no necesita suplencia”.Obtuvo miles de reproducciones y cientos de mensajes de sus fanáticos.“Hermosa mi amiga”, “Amooo”, “Faaa”, le contestaron. Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de su novio, el cantante cordobés apodado “El Maxi”, quien expresó: “Amooo” y a lo que ella le respondió: “Te amo amor”.A pesar de que existían rumores que la vinculaban a su abogado, Alejandro Cipolla, More Rial decidió ponerle fin a las especulaciones y presentó a través de sus redes sociales a su nueva pareja, Maximiliano Bertorello, mejor conocido como El Maxi, un músico cordobés que está dando sus primeros pasos y tiene 26 años.