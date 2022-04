Britney Spears: “Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé”

Britney Spears (40) anunció que espera su primer hijo fruto de su relación con Sam Asghari (28), tras seis años en pareja.A través de un posteo en Instagram, la cantante celebró: "Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé".Britney ya es madre de Sean Preston (16) y Jayden (15), fruto de su matrimonio con Kevin Federline, y este bebé será su primer hijo con Sam.En ese mismo posteo, Britney Spears explicó: "No voy a salir tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero por una foto mía, como desafortunadamente ya lo han hecho".Por otra parte, recordó sus anteriores embarazos y reflexionó: "Tuve depresión perinatal y tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así. Pero ahora, las mujeres hablan de eso todos los días"."Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado. ¡Esta vez voy a hacer yoga todos los días! Les envío mucha alegría y amor", concluyó.