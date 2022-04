Will Smith decidió responderle a la Academia de Hollywood

Un mensaje corto y conciso

La estrategia de Will

Salvar su carrera

Cancelación

La semana pasada acabó agridulce para Will Smith, tras conocer que la Academia de Hollywood le prohíbe durante los próximos diez años acudir a la gala de los Oscar. Un castigo que fue tomado después de que el artista abofeteara a Chris Rock durante la ceremonia. Una acción violenta por un mal chiste del humorista hacia su mujer, Jada Pinkett.Eran muchos los que esperaban una respuesta de Will Smith, el protagonista de Soy Leyenda, que desde ocurrió el incidente ha preferido pedir perdón y adoptar un perfil bajo. Sin embargo, finalmente, ante la presión, ha decidido dar su opinión."Acepto y respeto la decisión de la Academia", se ha pronunciado Smith en un escueto mensaje con el que demuestra que sigue optando por la formalidad y el silencio tras la cachetada.Su mujer, en cambio, sí decidió días antes dar su versión y reconoció que no necesitaba ser defendida por nadie y añadió que "este es tiempo de curarse y estoy dispuesta a ello".Will Smith, días antes de este comunicado y de conocer la decisión de la Academia, publicó en Instagram el siguiente mensaje:Will Smith teme que Hollywood lo ponga en su “lista negra”, algo bastante probable luego de su sanción por parte de la Academia y de la decisión de Netflix de no seguir trabajando en un proyecto con él.Arrepentido por haber abofeteado a Chris Rock en la última entrega de los premios Oscar, el protagonista de Rey Richard (y ganador del premio por esa película) quiere seguir formando parte de la industria. Ahora, ¿cuál es su estrategia para salvar su carrera?Cuando Smith dio su discurso por haber ganado el Oscar a Mejor Actor se disculpó con la Academia, pero no con Rock.A horas del evento, probablemente aconsejado por alguien o realmente conmovido, Will le pidió disculpas públicas a Chris y e hizo algunas cosas más: renunció a la Academia, dijo que aceptará cualquier castigo adicional y se internó en una clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés.Teniendo en cuenta los movimientos de Smith desde que sucedió lo que sucedió, se puede interpretar que Will está tratando de apaciguar todo lo que se sigue diciendo sobre él y de aceptar callado, sin provocar, responder, ni nada, todas las sanciones que pueda recibir.Según USA Magazine, una fuente cercana al actor aseguró que "su mayor miedo es estar en proceso de ser completamente cancelado".En este sentido, sus agentes de Creative Artists Agency (CAA) probablemente lo hayan tranquilizado, ya que se corrió el rumor de que permitirían que siga trabajando con ellos.A su vez, personalidades de la industria y colegas suyos como Whoopi Goldberg o Denzel Washington ya salieron a apoyarlo y a sugerir que en un tiempo su carrera continuará sin problemas. Fuente: (EFE)