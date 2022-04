Zamba Quipildor en Elonce: lo que significó “Misa Criolla” para su trayectoria

Zamba Quipildor estuvo presente enel programa que se emite por. El cantante y guitarrista folklórico argentino hizo un repaso por su vasta trayectoria e hizo mención especial al momento en el que interpretó Misa Criolla.“Mi primera grabación fue al regreso del festival de Piriápolis, a fines del 69, y desde ahí ya no paramos; seguimos viajando por el país. Todo eso es inolvidable y da muestra de la amistad que había con El Negro Luna, El Chango Nieto, Daniel Todo, los hermanos Cuestas, es inmensa la cantidad de artistas”, reparó el destacado artista que cuenta con 33 discos grabados.En la oportunidad, rememoró cómo fue que grabó Misa Criolla, la obra creada por el músico argentino Ariel Ramírez. “Regresaba de una gira por Europa, de ahí fui a Chile y después a Cosquín; este señor me dijo si conocía la obra Misa Criolla y me preguntó si me gustaría cantarla”, repasó Quipildor al dar cuenta que, esa oportunidad, sin dudas significaba “un honor” en su carrera.“Me pasó los tonos y cuando terminó, yo tenía el registro para todas las notas -recordó entre risas-. Y me dice `con Usted solucioné un problema gravísimo que tenía´ porque en ese momento con él cantaban Los Fronterizos. `Con Usted no pago cuatro pasajes, no pago cuatro estadías, no pago cuatro honorarios´. Y desde ahí no paramos durante 28 años viajando por todo el mundo”.El 13 de abril presentará Misa Criolla en Cutral-Co.