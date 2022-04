Tradición y creatividad: "Va siendo tiempo", el nuevo disco de Carlos Aguirre

Entre amigos

Uno de los referentes del folklore en la Argentina es, sin duda, el pianista y guitarrista Carlos Negro Aguirre, un artista con una inclinación exploratoria que se percibe en toda su carrera y, particularmente, en su último trabajo discográfico Va siendo tiempo, en el que aborda con un quinteto de guitarras un material con un sentido creativo e innovador para la tradición folklórica.“Hace mucho tiempo que tenía ganas de conformar un grupo de guitarras por esa presencia que tiene el instrumento en el folklore, como la de los grupos de Alfredo Zitarrosa (1936-1989) y, en especial, de los grupos cuyanos; después me enteré que los guitarristas de Zitarrosa tenían influencias de la guitarra cuyana”, señala el artista durante la charla telefónica.Las cinco guitarras -Luis Medina, Mauricio Laferrara, Sebastián Narváez, Mauro Leyes y Aguirre, que además toca acordeón- grabaron las trece canciones de Va siendo tiempo, doce de las cuales las compuso el Negro y, la restante, Enrique Hidalgo.“En un momento, hacia 2017, convoqué a cuatro queridos amigos guitarristas para formar un grupo de estudio, sin apuro, sin la idea de componer, simplemente con la idea de hurgar en las herramientas, en los abordajes posibles con el instrumentación. Al principio tomamos como excusa composiciones mías y comenzamos a trabajar sobre ellas...Hicimos versiones, arreglos para quinteto de guitarras y así fuimos armando un patrón de recursos, anotándolos y dejándolos disponibles para cuando llegara la otra etapa que fue, después de unos dos años, la de componer material para el quinteto; al principio escribí algunas cosas instrumentales y luego fui recuperando bocetos que tenía de 1993 o 1994, material que por alguna razón no encajaba con el perfil de los proyectos con los que venía trabajando todos estos años”.-De esos bocetos que recuperé, algunos tenían textos, aunque tuve la necesidad de replantear esas letras; estaban bien, pero necesitaba rehacerlas, pulirlas. Por ejemplo, Siempre Azul alude a una época -años '90- en la que yo viajaba mucho a Chile, esa época hermosa que se vivía con la democracia recuperada.La letra habla de ese contraste entre lo agreste de la montaña y los azules que se ven en la lejanía, que evoca también los azules que se ven acá en el río, quise poner a dialogar esos dos paisajes".Sobre las nuevas composiciones, Aguirre cuenta: “Me llevaron tiempo, no sólo en la gestación de la música, también en el aspecto literario. Una de estas zambas alude a historias propias de los almacenes de ramos generales. Yo vengo de un pueblo rural y tuve la suerte de conocerlos muy bien. Son esos almacenes que vendían todo tipo de de productos. Todo se vendía a granel, los envases no eran de plástico y la agricultura estaba ligada a la ecológica.Fue evocando esa época que emprendí una pesquisa con varias entrevistas con gente que los tuvo; testimonios muy emocionantes que, a cada vuelta de estos viajes, compartía con el grupo. Con tantos relatos llegó el momento de elegir, y me quedé con el de un almacenero de Sauce Montrull, cerca de donde vivo; todo eso quedó plasmado en Zamba de los almacenes”, señala el músico, que lleva 11 discos editados.Y sigue: “Otra canción que siento muy fresca es Don Angel Borda. Fue a través de un camino indirecto que llegué a él y todo comenzó con una nota en el diario de Paraná sobre el acontecer del puerto de Diamante; me puse a investigar sobre los puertos de provincias sin poder dar con una historia que me pareciera atractiva.Hice un relevamiento importante hasta que, en una reunión, con un profesor de historia, César Baudino, me hizo conocer un libro del sindicalista entrerriano Angel Borda (1901-1979) y sobre la organización obrera en los puertos y en los campos. Borda fue un estibador que se desempeñó en diferentes puertos de Buenos Aires, donde conoció marineros que llegaban de Europa con información sobre el anarquismo y se transforma en un militante anarquista en cuerpo y alma.Al regresar a Diamante, se convierte en un referente sindical. Fundó 73 sindicatos de diferentes oficios en Entre Ríos, todos de raíz anarquista; fue perseguido, encarcelado, pero sin lograr amedrentarlo; estuvo preso varios años y al salir volvía a la lucha. Su historia fue la que inspiró esta chacarera y una manera de recordarlo y, en alguna medida, hacerlo conocido”.-Vivo en un barrio de Paraná que es de pescadores; fue el segundo puerto de la ciudad y me siento un poco envuelto en ese folklore de gente que vive y crece en torno del puerto. Estos espacios, estas vidas y oficios trascienden lo estrictamente laboral para el sustento... En ese sentido, me gusta mucho la definición de Jorge Fandermole: “El río es un universo simbólico del cual abrevamos”. Eso lo veo en gente que elige vivir ahí pese a los problemas que pueden generarle las crecidas; a veces pueden perder todo y, no obstante, regresan otra vez a ese paisaje que es muy fuerte.Aguirre describe al quinteto como un grupo con una amplia paleta de influencias. “Luis Medina, de Santa Fe, tiene una formación académica con herramientas que aporta en cada ensayo. También está Mauricio Laferrara, que vive en Puerto Alvear (el tema está dedicado a él), desarrolló su guitarrismo a través de la escuela académica pero también es un gran cultor de la música del litoral.Sebastián Narváez, oriundo de Mendoza, cultivó muy profundamente esa manera particular de la guitarra cuyana y siempre aparecen citas y cosas del lenguaje de esa región. Y Mauro Leyes tiene una escuela académica y forma parte de un grupo de música brasileña y aporta ese lenguaje... Todo esto me brindó una paleta muy rica con sus aportes y cruces que enriquecieron mucho las composiciones”, explica Aguirre.-A pesar de haber vivido toda mi vida en el Litoral no he sido un músico que ha cultivado específicamente esta música. Me formé como pianista clásico, estoy consustanciado con varios folclores, tanto argentino como latinoamericano, y tal vez mi toque en el acordeón sea un poco híbrido, pero es mi lectura.Mi acercamiento a esta música que estoy profundizando recientemente, aunque la escuché toda mi vida. Mi abordaje del acordeón no es común ni buscó la originalidad, sino que me sale así. Por otra parte, el quinteto de guitarras va a sumar a Florencia Schroeder en el acordeón.Y a modo de resumen, señala: “Estamos buscando una sala que reúna las características de intimidad y calidad acústica; un quinteto de guitarras es una instrumentación que requiere buen sonido. Ya hemos visto varias salas, pero no cerramos con ninguna todavía, estamos en eso. Extraño un montón tocar en Buenos Aires y más con algo nuevo”.