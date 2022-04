Una guerra sin fin: Cinthia acusó a Defederico de lastimar a una de sus hijas

Durante la semana Cinthia Fernández y Matías Defederico volvieron a enfrentarse, con posteos cruzados sobre un nuevo conflicto que tendrán que continuar en la Justicia. Esta vez la discusión surgió por una deuda que tiene la casa donde la bailarina vive con sus tres hijas -Bella, Isabella y Charis- y el ex futbolista reaccionó en Instagram cuando escuchó las declaraciones de su ex pareja. La panelista de Momento D (El Trece) volvió a recoger el guante y le contestó con una serie de historias donde aseguró que vivió episodios de violencia de género.



“Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”, expuso la panelista en el ciclo conducido por Fabián Doman. Horas después Defederico hizo un posteo para contradecir sus dichos: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás; y segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”.



“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, cerró el ex jugador de Huracán. En las últimas horas Cinthia decidió responderle con un video que publicó en sus stories, donde no solo desmintió su versión, sino que además contó un fuerte episodio que vivieron cuando estaban juntos: “Expliqué punto por punto por qué no podés pedir lo que decís, y ojalá te lo explique tu abogado porque a mí la casa me la cedió la Justicia porque además es la vivienda de tus hijas, igual no me sorprende”.



“¿Por qué nunca me denunciaste por decirte violento si yo estoy mintiendo? Vos me pegaste a mi. Me quisiste pegar y tiraste una tablet y ‘necrosaste’ el cráneo de una de tus hijas”, aseguró indignada en el clip que grabó en modo selfie desde un estacionamiento. “El que es violento, es violento siempre. Ojo que ninguna de tus exnovias salga a hablar y diga lo mismo. Estaría bueno para que se vea lo que realmente sos”, sentenció. Además aclaró que no pudo denunciar las lesiones por “un tema de jurisdicción”, pero explicó que sí realizó una exposición judicial.



“Nos vemos en la Justicia para que pruebes cada una de las cosas que decís. Yo tengo pruebas, mensajes, de todo...”, comentó. También le pidió que se contacte exclusivamente por las vías legales, y no a través de otras personas: “Me está mandando gente a decirme cosas, ojalá aprenda a defenderse solo y donde tiene que ser, en la Justicia, porque yo ya demostró punto por punto que no es cierto lo que dice”.



En diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece), la panelista le había enviado un audio de WhatsApp al periodista Ariel Wolman, donde explicó con mayor detalle el trasfondo del conflicto. “Es más de lo mismo. Ayer llega la intimación de los impuestos. Yo sabía que había una deuda de ARBA porque a él le habían embargado una cuenta. El tema es que él no quiere pagar su mitad, yo quiero pagar mi mitad, no estoy pidiendo que pague todo ni estoy llorando que no tengo la plata”, señaló. “Mi abogado me expliqué que si yo pago todo me lo reconoce Dios. Tampoco la solución es no pagar porque esta casa es de mis hijas y sino la deuda le pasa a ellas el día de mañana”, agregó.



“La casa es de los dos, es esfuerzo de los dos. Un hogar es integral, el esfuerzo de horas de trabajo y cuidado de los chicos. Es asombroso la manera de reinventar su violencia. Igual tiene una cautelar que acaba de violar así que ayer también fue denunciado por eso”, contó. “Él entiende que la casa la compro él solo. Yo puse plata acá y sigo haciéndolo hasta el día de hoy. Si uno pone más o menos también depende de los sueldos. Yo no me adjudiqué una vivienda, me la adjudicó la Justicia, es lo normal. Él me detesta por vivir acá, pero jamás en mi vida lo viví a él. Siempre tuve mi plata, mi auto, siempre trabajé. Él es un tipo que no cumple con sus responsabilidades”, cerró. (Teleshow)