La drástica decisión que tomó Luciana Salazar luego del escándalo con Redrado

Por estas horas, la vida de Luciana Salazar es un torbellino de emociones en medio de la disputa legal que mantiene con su ex pareja, el economista Martín Redrado. Es por eso, quizás, que tras la fallida mediación judicial del jueves pasado la voluptuosa rubia decidió relajarse un poco, por lo que armó la valijas y se fue del país sin pensarlo demasiado."Mi compañera incondicional. Combinadas hasta el alma" posteó misteriosa Luciana Salazar desde el Vip del Aeropuerto con una postal en la que puede vérsela junto a su hija, ambas vestidas exactamente igual (calzas y sweater negro, zapatillas blancas, anteojos de sol y piloto beige), y con el equipaje de mano de la exclusiva marca Luis Vuitton.Pero lo llamativo de la imagen es la carita triste de Matilda que, a pesar de las gafas oscuras, delata su expresión. Incluso se la ve con el mismo semblante en la historia subida al perfil de Luli.Después de la mediación fallida en la que no llegaron a un acuerdo judicial en la tarde del jueves por los desacuerdos que mantienen desde que se separaron por lo que la siguiente instancia es ir a juicio, por la noche Luciana Salazar sorprendió con durísimos posteos contra su ex, Martín Redrado."Acaba de terminar la mediación entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Se habrían visto las caras. Finalmente, Luciana lleva a juicio a Redrado", había informado Paula Varela desde Socios del espectáculoY agregó que "Podría haber acciones por incumplimiento del señor Redrado y también una denuncia penal. Se puso caliente la cosa entre ellos dos".Así es que por la noche la rubia sorprendió en las redes sociales, publicando duros mensajes que muchos infieren están destinados a Redrado. "Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad", comenzó su furioso descargo Luli.Al tiempo que agregó en la primera de las 3 historias virtuales "Siempre te metiste con lo más sagrado para mí. Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que ver con la maternidad". En tanto, en la segunda se limitó a asegurar "Siento tristeza y asco a la vez", mientras que en la tercera disparó alarmante "Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".