Cambio de look de Martita Fort: el “deseo” que exhibió la hija del chocolatero

Es protagonista de la tapa de la revista Hola de esta semana



Siempre fashionista, Martita Fort decidió tener una cabellera más rubia y visitó a su amigo, el peluquero Cristian Rey para realizarse más reflejos y teñirse el pelo con un tono más dorado.Desde la peluquería, Martita tomó foto del paso a paso y no dudó en mostrar el resultado final con sus fieles seguidores que siguen cada instante de su vida a través de sus redes."Ahora estoy mucho más rubia", escribió sonriente, feliz con el impactante cambio que probablemente luzca este fin de semana.En la entrevista, Martita Fort abre su corazón y cuenta detalles de su vida con Gustavo Martínez. Además, la heredera que hace poco cumplió 18 años sorprende al revelar sus deseos de convertirse en actriz y cantante."Soy libre de hacer lo que quiera", dice Martita Fort posando con un look de lo más atrevido.Para la producción, Martita Fort lució un corset, pollera transparente con tajo y aberturas y cadenas al rededor del cuerpo súper sexy demostrando que sigue elevando la apuesta de sus outfits cada vez más.Al igual que famosas como Alejandra Maglietti, Pampita, Juana Viale, Sofía Jiménez, Flor Vigna, entre otras, la diosa dijo presente en el Lollapalooza.Antes de llegar al famoso festival, Martita Fort se animó a realizar desafíos de tik-tok junto a una amiga y aprovechó para mostrar el look que eligió para la ocasión.En esta oportunidad, la hija de Ricardo Fort lució un catsuit negro súper ajustado que marcaban su figura a la perfección.Siempre fashionista, acompañó su catsuit con guantes negros y smokey eyes en el make up robándose todos los elogios.