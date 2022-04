Sex, en Paraná: “Es una experiencia, más que una obra de teatro”

“Sex es muy pedida, muy solicitada por el público del interior para que llegue y no es solo un nuevo desafío, un nuevo elenco, una nueva composición escénica, sino tiene ese sabor de volver a encontrarse con la gente que no viene a Buenos Aires y la mejor opción es llegar nosotros con el mismo nivel, al 100%, en potencia, rigurosidad y creatividad”, ha afirmado el director teatro José María Muscari quien lleva adelante la gira “Sex, viví tu experiencia”.Esta experiencia teatral fue creada de manera interactiva en 2019, luego llevada al streaming y autoteatro en plena pandemia. Hoy recorre el país.La obra está encabezada por Christian Sancho y Ginette Reynal, junto a Valeria Archimó, Mario Guerci, Celeste Muriega, Nacho Sureda, Sole Bayona, Sebastián Francini, Maxi Diorio y nuevos talentos como Ernesto “Tito” Díaz, Ana Devin y Martina Lapcak.La obra se presentó este viernes en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.Christian Sancho, en diálogo con Elonce contó que esta obra “a mí me gusta muchísimo, nos está yendo muy bien. Ayer estrenamos la gira en Rafaela, hoy estamos en Paraná. Es una experiencia, más que una obra de teatro”.“Para nosotros es la posibilidad encontrarnos con el interior, después de mucho tiempo después de la pandemia. El año pasado hice gira con Arnaldo André, con Mentiras Inteligentes, pero este es un público mucho más masivo, hoy ya el aforo es al 100 %, en ese entonces está de 30 o 50 %”, destacó.Dijo que está muy a gusto de encontrarse con el público que “quiere divertirse, que quiere encontrarse en el lugar de lo que genera el teatro, emociones, pensamientos, reírse. Esta obra habla de lo que le pasa al ser humano en la sexualidad, sin prejuicios, sin tabúes, una sexualidad plana, el amor y la deconstrucción que se fue haciendo en estos años”.“Estoy muy agradecido y muy contento con lo que estamos generando con esta obra: El alma de esta obra es la gente”, puso relevancia.Este sábado, la obra se replicará en Santa Fe con dos funciones, “luego estaremos en Concordia, y el fin de semana próximo, en Semana Santa, en Mar del Plata”, menciono el actor.El espectáculo es para mayores de 16 años.Y refirió además que el teatro “fue uno de los sectores golpeados por al pandemia”, por lo que, que ahora “que podemos disfrutarlo, vivirlo, de tenerlo, somos muy agradecidos”.