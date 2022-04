“Ojalá lleguen a mi edad como yo”: La chicana de Mirtha por memes sobre su edad

Mirtha Legrand apareció en público este jueves al visitar el Teatro Colón y habló de su posible regreso a la TV, de los rumores de diferencias con Adrián Suar y hasta de los chistes que le hacen por su edad.



La “Chiqui” asistió al Colón junto a otros invitados y famosos, al concierto del tenor español Plácido Domingo.



Cuando un notero la consultó por los memes y chistes que circulan aludiendo a su edad, en las redes sociales, ella dijo que no la afectan. “Los tengo bien vividos, ojalá ellos lleguen a mi edad como yo”, remató.



Cuando empezó la pandemia, la familia resguardó la salud de Mirtha y desde entonces su nieta Juana Viale es la conductora de los programas La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, que en 2021 se vieron por la pantalla de El Trece. Mirtha hizo algunas apariciones en ellos.



Mirtha elogió en más de una oportunidad el trabajo de su nieta en las cenas y almuerzos. “La veo maravillosa, desde que empezó hasta que terminó, una maravilla. Estaba segura, divina, elegante, distinguida, graciosa como es ella”, dijo. ¿Vuelve a la televisión?

Sobre si regresa este año a conducir en los ciclos, dijo que sí: “Yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar”, dijo. Pero pidió no hablar del tema porque restan definir precisiones.



También le preguntaron cómo estaba su relación con Adrián Suar, ya que venía circulando una versión que decía que le habían ofrecido una emisión mensual en el canal y eso habría sido motivo de conflicto. “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”, respondió Mirtha.



Hace semanas que circulan versiones en los medios que sostienen que la vida podría irse de la pantalla de El Trece a la de América.



Y cuando le preguntaron si competiría con su nieta Juana Viale en televisión, fue tajante: “No, no, basta por favor con eso”.