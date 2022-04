La Academia de Hollywood expulsó a Will Smith de los Oscar durante diez años

Will Smith no podrá asistir a los Premios de la Academia durante los próximos diez años, como resultado de haber abofeteado al comediante Chris Rock en el escenario durante la ceremonia de los Oscar de este año, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en un comunicado.



“Hoy, la Junta de Gobernadores convocó una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia”, se lee en el comunicado del presidente de la Junta, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson. “La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que el Sr. Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia".



Will Smith emitió una declaración rápida y concisa sobre su prohibición de los Oscar durante la próxima década. “Acepto y respeto la decisión de la Academia”, dijo el actor en un comunicado.



Cabe recordar, que tras el escándalo Will Smith había ingresado a esta clínica para intentar superar este momento difícil en su carrera. Tras la situación que protagonizó en los premios donde abofeteó al comediante Chris Rock quien había hecho un chiste sobre la calvicie de la esposa de Will, Jada Pinkett Smith.



La clínica en la que ingresó se trataría de un establecimiento de lujo para ricos y famosos donde el actor buscará "gestionar todo lo que está sucediendo en su vida".