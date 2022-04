Pichu Straneo sobre Tinelli: “Sabía que nos iba a pegar una patada como siempre”

Pichu Straneo no tuvo reparo a la hora de referirse a Marcelo Tinelli. Durante una de las últimas emisiones de ATR, el programa radial que el humorista realiza junto a Rodrigo Lussich y Ludmila Gurchenco en Pop 101.5, se despachó contra el conductor por haberlo dejado sin trabajo durante 2021.



El año pasado, en medio de la segunda ola de coronavirus en el país, Marcelo Tinelli regresó a la televisión con Showmatch La Academia, un reality que combinó el baile, la actuación y el canto.



Además, el presentador había agradado un segmento aparte los días viernes, donde diversos comediantes realizaban sketchs de humor, como sucedía antiguamente hace 30 años atrás en Videomatch. Pichu Straneo, Pachu Peña, José María Listorti, Sebastián Almada, Diego Pérez y Larry de Clay fueron algunos de los históricos humoristas que participaron de dicho especial, que duró apenas unas semanas al aire.



En la jornada del jueves, en Socios del Espectáculo (El Trece) Rodrigo Lussich y Adrián Pallares realizaron las clásicas Bombas del programa y compartieron los dichos de Pichu Straneo sobre Marcelo Tinelli. Según el exconductor de Mandá Play (América TV), sabía de antemano que el dueño de LaFlia lo iba a dejar sin trabajo al poco tiempo de haberlo contratado.





"Yo me hago cargo de lo que voy a decir ahora. Yo les dije: 'No se hagan mala sangre, muchachos, que esto dura un mes y medio y después nos pega una patada como siempre'. Y así fue. El fuerte de ellos es el baile y ese tipo de cosas", disparó Pichu en el ciclo radial ATR (Pop 101.5). "El asunto es muy difícil. No estoy hablando mal, eh. Ellos ya tienen la mente en eso y nosotros éramos un ‘haber que pasa’. Si era un éxito rotundo, que no lo fue, pero tampoco fracasamos. Del rating del programa de Marcelo el año pasado, ¿cuáles fueron los tres programas que midieron más? ¡Los de humor!", destacó.



"Lo que pasa es que si vamos a hacer lo mismo. . .los tangueros y ese tipo de cosas, ya no se puede hacer como en los tiempos de antes", reconoció Straneo, en referencia a que el humor evolucionó a lo largo del tiempo y muchas cosas cambiaron.

Fuente: Exitoína