María Eugenia Ritó quiere borrar fotos de su pasado

Hace ya mucho tiempo que María Eugenia Ritó se mantiene fuera de las cámaras. Luego de su separación con su ex marido hace algunos años, la vedette comenzó un proceso de rehabilitación de las drogas que la mantuvo alejada de la pantalla chica.



Lo último que se supo de la bailarina es que se encontraba transitando un mal momento económico, motivo que hizo que decidiera crearse una cuenta en un sitio de contenido para adultos y vender ahí algunas imágenes sin censura, similar a OnlyFans, con el objetivo de ganar dinero.



En el ciclo “Intrusos” emitido por América TV entrevistaron a Walter Cormace, el abogado de María Eugenia Ritó. Allí, el letrado manifestó su enojo por las imágenes que circulan en internet de la vedette, por lo que afirmó que iniciarán una demanda hacia Google.



“Ella actualmente está muy bien. Por eso las imágenes que figuran en su pasado lesionan el nombre y el honor de ella”, aseguró el abogado. Luego, Flor de la V, conductora del programa, y sus panelistas recordaron los videos de peleas callejeras en las que ella aparecía, en aquellas épocas en que se encontraba recuperándose de las drogas.



“Uno cuando googleá “Ritó” aparecen todas estas imágenes funestas y feas que no coinciden con la realidad actual de ella. Se ha superado a sí misma, ha crecido un montón. Eso fue solo un mal momento de su vida, como le puede pasar a cualquiera, pero hoy está estigmatizada por las fotos que comparte Google”, indicó Cormace. “Es un conjunto de situaciones donde está inmersa también el tema de la pornografía. Nosotros hacemos hincapié que cuando uno busca su apellido en el buscador aparecen imágenes pasadas”.



Por último, el letrado dejó en claro que, en primer lugar, habrá una mediación contra la empresa estadounidense el 21 de abril. En caso de no llegar a un acuerdo con ellos, iniciarán un juicio.

Fuente: La100radios