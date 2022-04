Soledad Aquino habló de la ruptura con Marcelo Tinelli y del bebé que perdió

Meses después de haber recibido un trasplante de hígado, Soledad Aquino habló del difícil momento que le tocó atravesar. También se refirió a su vínculo con Marcelo Tinelli, recordó al hijo que perdieron estando de ocho meses de embarazo e hizo hincapié sobre la relación con sus hijas Micaela y Candelaria.



En diálogo con Andrea Chiarello para Mamás Felices (UCL TV), Soledad hizo un paralelismo con respecto a lo que vivió el año pasado y se mostró feliz. “Estoy muy bien. Me veo manejando, haciendo gimnasia y no lo puedo creer. Agradezco y valoro todo el tiempo todo. Te cambia la cabeza”, reflexionó.



Tiempo atrás, en una nota con revista Hola! Aquino había contado que siempre había padecido problemas de hígado y señaló que todo comenzó cuando a sus 24 años perdió a Santiago, su primer hijo con Marcelo, a los 8 meses y 20 días de embarazo.



En esta línea, reveló: “Con Marcelo perdimos el primer bebé, que nunca lo dijimos, más Marcelo que no lo dice nunca. Estuve en terapia intensiva un mes y el bebé se murió. Pobre Marcelo, lo enterró solo porque yo estaba casi muerta”.



Entonces recordó que en aquel momento la esposa de Juan Alberto Badía la llevó a ver un teólogo a una iglesia de Vicente López. “Me pidió una moneda y me dijo: ‘De este lado es la fe y de este, el miedo. Vos tenés que poner todo en la fe. Vas a tener hijos de vuelta’. Me fui encantada porque tenía un aura tan rara... Y a los 10 meses quedé embarazada de Mica”.



Su separación de Marcelo Tinelli: “Al principio fue un horror”

El año pasado, en medio de las dificultades de salud de Soledad Aquino, toda la familia Tinelli se mostró muy unida. Consultada respecto a la buena relación que mantienen hoy, la ex del conductor dejó en claro que fue todo un proceso.



“No te voy a mentir, al principio fue un horror: lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme. Estaba enojada cuando ponían ‘la ex de Marcelo’. Y decía: ‘Pucha, yo soy Soledad Aquino’”, explicó.



Entonces recordó que el fin de la relación con Marcelo Tinelli y el inicio de romance del conductor con Paula Robles. “Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí”, sostuvo.



Sin embargo, reconoció que no fue fácil: “No puedo mentir porque fue muy inmediato. No lo dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”. Pese a que explicó que con el conductor tienen “una distancia lógica”, destacó que están siempre en contacto cuando se trata de temas importantes.



Tal fue el caso de los problemas de bulimia y anorexia que atravesó su hija Candelaria. “Fue bravo”, admitió y detalló que sufrió mucho. “Marcelo hizo un montón y yo también. Ir al psicólogo, hablar con la instructora del hípico, con la directora del colegio, me mantenía muy atenta porque el anoréxico te dice que comió y no comió”, explicó.

