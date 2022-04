Isabel Macedo fue de urgencia al obstetra y terminó en reposo

Mientras disfruta de su segundo embarazo, fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey, Isabel Macedo se vio obligada a guardar reposo, luego de sufrir fuertes contracciones, para preservar su salud y la de su beba, que nacerá en las próximas semanas. "Finalmente me mandaron a hacer reposo. Así que no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté", anunció en sus redes con humor.



Y continuó: "Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes". Sin embargo, en las últimas horas reveló que no puede cumplir con el descanso tal como esperan sus médicos, ya que su hija mayor, "Belita", que está a punto de cumplir 4 años, depende mucho de su mamá.



"Acá, desde este pseudo reposo. . . porque la chiquita tiene que ir al jardín igual, no se levanta sola, tiene tres años y todavía no usa despertador", relató en sus historias de Instagram. "Se tiene que levantar mamá, despertarla, ponerle una media, la otra, el uniforme, lavarle los dientes, preparar la chocolatada. En fin, madres, mujer fuerte. Lo que hay que hacer, una mujer lo hace. Siempre listas para todos", agregó desde su dormitorio en su casa de Salta en la que convive con el exgobernador de la provincia.



Pero no solo se encarga de preparar a su hija, sino que también mostró que está pendiente de las ventas online de su marca de ropa, que sacó hace poco y la tiene muy entusiasmada, en paralelo a su carrera como actriz. Cabe señalar que desde que se enamoró de Urtubey, en febrero de 2016, Isabel comenzó a dividir su tiempo entre Buenos Aires y Salta.



La relación avanzó a paso firme y rápido, ya que en septiembre del mismo año dieron el "Sí" y tras firmar la libreta roja tuvieron una mega fiesta con 400 invitados en Finca Las Costas, Salta. Finalmente, ella decidió dejar Buenos Aires para instalarse en el norte argentino y así poder acompañar a su marido en sus compromisos laborales pero nunca dejó de trabajar y se viajó por periodos cortos para grabar las ficciones Amar después de amar (ADDA) y Sandro de América, pero su familia se convirtió en su prioridad.