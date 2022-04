Camilo y Evaluna Montaner ya serían padres: nació Índigo y es una nena

Según información de distintos medios, habría nacido Índigo, la hija de Evaluna Montaner (24) y Camilo Echeverry (28).



A pesar de que el clan Montaner mantuvo un hermetismo con respecto al nacimiento y sexo del bebé, de acuerdo a información del ciclo Despierta América, un programa matutino estadounidense de la cadena Univision, los cantantes habrían sido padres de una nena.



“¡Se acabó el misterio! Ya nació Índigo y es ¡Niña!”, indicaron.



La noticia de la llegada del bebé de los artistas se convirtió en una de las noticias más esperadas por sus millones de fanáticos y seguidores.



Pero no sólo ellos estaban ansiosos con la llegada de Índigo: Ricardo Montaner, abuelo de la pequeña recién nacida, también habían manifestado su deseo de conocer pronto a su nietita.



De hecho, en más de una oportunidad se manifestó al respecto con mucho entusiasmo en las redes sociales y había confiado que estaba atento al nacimiento del primogénito de los artistas.



De todas maneras, el mismo Ricardo, hace unos días dejó entrever que el nacimiento no pasaría de esta semana y que se daría en un ámbito privado de hogar en el que su hija sería asistida por una partera.



Por su parte, Ricky y Mau, flamantes tíos de la criatura, habrían volado desde Europa hace unos días, para no perderse el nacimiento de la pequeña, que extraoficialmente anuncian que Evaluna ya habría dado a luz, aunque no trascendió qué día sucedió.



En tanto, en sus redes, ningún miembro de la familia Montaner se refirió al respecto, manteniendo en un manto de privacidad todo lo referido al nacimiento de la pequeña. La razón por la que no confirmaron el nacimiento En las últimas horas, además de varios medios que ya confirmaron la primicia, en Twitter, una periodista confirmó que Índigo ya habría nacido, pero sus padres no lo mostrarían públicamente por un acuerdo comercial.



Según contó la usuaria de Twiter La Comadrita, la verdadera razón por la que Evaluna y Camilo no presentaron a su hija es porque le prometieron la exclusiva a un importante medio de comunicación de Estados Unidos.



Si bien, ninguno de los protagonistas se expresó al respecto, también llamó la atención el silencio de todos los miembros del clan Montaner.



Lo cierto es que de haber elegido esa manera de presentar públicamente a su hija, imitarían lo que hicieron grandes celebridades de Hollywood como Brad Pitt y Angelina Jolie cuando en su momento compartieron la noticia del nacimiento de Shiloh, que nació en el año 2006 en Namibia.



Por las fotos de la primera hija biológica de Angelina y Bradd, recibieron alrededor de 4 millones de dólares. Eso sí, el dinero luego fue donado para causas benéficas y actividades humanitarias.



Otras celebridades que siguieron la misma iniciativa de vender la primicia del nacimiento de sus mellizos fueron Jennifer López y Marc Anthony.



En su momento, trascendió que la revista People y la competencia, Ok Magazine, se batían a duelo para ver quien pagaba más por tener la primicia y fue la cantante quien se encargaba de las negociaciones mientras estaba embarazada y vendió la foto por 6 millones de dólares.