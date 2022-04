Emilia Mernes posó muy sensual y dejó ver su ropa interior

Adías de haber sacado su nuevo tema “Cuatro veinte”, Emilia Mernes volvió a cautivas a sus casi 5 millones de seguidores con un look entre aniñado y sensual, muy de su estilo, que se llevó miles y miles de likes.La cantante entrerriana, Emilia Mernes, está viviendo uno de los momentos más exitosos de su carrera artística.Pero en esta oportunidad, la oriunda de Nogoyá subió dos fotos en las que luce un pantalón de jean tiro bajo, ancho y con brillos y un cinturón negro finito, que deja ver su ropa interior blanca. Arriba, la artista usó un microtop mangas cortas plateado con letras.En tanto que para el peinado, otra vez optó por las dos colitas altas, un sello de la cantante que la hacen ver más aniñada. Y por supuesto no podían faltar los glitters debajo del ojo, con los que ella se identifica.“Y la botella que ella toma la paga su presencia, los brillos en los ojos ahora son la tendencia”, escribió Emilia al pie de sus fotos, citando una parte de su tema “Cuatro Veinte”.La publicación de la artista superó el 1 millón de “me gustas” y recibió miles de comentarios. “Naaaaa bueeeeno me muero”, escribió su novio, el Duki.