Cómo será el regreso de los premios Martín Fierro de la TV abierta

Luego de dos años atípicos por la pandemia, en los que por protocolo fue prácticamente imposible organizar un evento de esta magnitud, ya está todo listo para que se celebre una nueva entrega de los premios Martín Fierro a la TV abierta. Según anunció Luis Ventura, actual presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), la fiesta se llevará a cabo el domingo 15 en el Hotel Hilton de Puerto Madero con 600 invitados.



La transmisión quedará a cargo de Telefe, con la conducción de Marley y contará con la participación de otras figuras del canal para estar al frente de la alfombra roja y el detrás de escena. Las ternas -que aún no se conocen- estarán destinadas a producciones que se emitieron en 2021, ya que a pesar de que la asociación aún debe los premios correspondientes de 2019 y 2020, pasó tanto tiempo que es difícil organizarlos, aunque Ventura no descarta hacerlo en el futuro.



Más allá de las postergaciones, en 2021 Aptra entregó los galardones a la televisión de cable en el estadio Luna Park, donde se premiaron a las producciones de los dos años anteriores. El documental Bios, Vidas que marcaron la tuya: Luis Alberto Spinetta se llevó el premio de oro por 2019; mientras que el Servicio Informativo Crónica HS, por 2020.



En diciembre se realizó el evento que premia lo que ocurre en Internet y en las redes sociales y Dani La Chepi se llevó el premio a Mejor Labor Humorística y el Oro digital. Por su parte, Santi Maratea levantó la estatuilla por ser "el más votado" en las redes y recibió una mención especial por su tarea solidaria. Mientras que en marzo de 2022 se organizó la ceremonia para la televisión federal, en la que se consagró con el oro Primera edición, que se emite por Canal 8 de San Juan.



De esta manera está todo dado para que se regrese la gran fiesta de la televisión, con productos entre los que abundan los realities show, los noticieros y los programas con panel y no hubo tanto espacio para la ficción por las complicaciones que la pandemia generaba a la hora de grabar. Además, ni Susana Giménez ni Mirtha Legrand, las grandes divas del mundo del espectáculo, estuvieron en pantalla con continuidad, mientras que Marcelo Tinelli volvió con ShowMatch pero no tuvo su mejor año.