Alina Moine habló de los rumores que la vinculan a Marcelo Gallardo

El rumor volvió a ser titular después de años: tras separarse de Geraldine La Rosa, Marcelo Gallardo se la habría jugado por Alina Moine, la periodista de ESPN con la que tuvo un romance antes del nacimiento de su cuarto hijo, en 2019. Así lo contó Luli Fernández en el programa televisivo “Socios del espectáculo”, donde explicó que uno de los mejores amigos del DT de River se lo confirmó.



Si bien la periodista rompió el silencio, también esquivó algunas preguntas. “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Lussich y a Pallares, que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto no jodan”, respondió desde su auto ante el micrófono de eltrece. Además, se encargó de confirmar que no viajó a Salta con el técnico de River.



Según cuentan los rumores, Gallardo y Alina se conocen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ambos sienten que los detalles de su historia de amor puede llegar a generar problemas en sus respectivos trabajos. “Alina quedó muy mal cuando él la dejó para intentar recomponer su matrimonio”, sentenció Paula Varela hace unos días.

Fuente: Tn Show