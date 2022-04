Barby Franco se mostró llorando, pero descartó una pelea con Burlando

Hace algunas semanas, Barby Franco contó que le gustaría quedarse a vivir en Uruguay porque siente que en ese país se reencontró consigo misma.



En ese reencontrarse, no todo es felicidad. Y así lo demostró la pareja de Fernando Burlando en Instagram, red social en la que se mostró llorando.



La modelo respondió a las preguntas de sus seguidores y reveló por qué en estos últimos días estuvo alejada de las redes sociales.



"¿Por qué estuviste desaparecida estos días?", le preguntaron a través de sus stories.



"Pues andaba medio mal ja, ja, ja. No todo es felicidad en Instagram. Hoy ya estoy mejor", dijo junto a la foto que la muestra llorando y levantando el pulgar, positiva pese a todo.



Y aclaró por qué no cuenta lo que le pasa. "Es algo muy mío, muy personal. Algún día, se los prometo, les contaré. Por el momento, me lo reservo", cerró Barby remarcando que no discutió con Fernando y que no lloraría por eso.

Fuente: Ciudad