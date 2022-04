Se conocieron los cuatro semifinalistas de Masterchef Celebrity Argentina

La tercera temporada de Masterchef Celebrity entró en la semana final y este domingo se vivió la última gala de eliminación. Solo quedaban cinco participantes en competencia y nadie quería irse en esta instancia. Por eso, Mery Del Cerro, Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Denise Dumas y Juariu entraron a estudio con nervios y ansiedad para enfrentar el difícil desafío que les tenía preparado el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Donato De Santis.Sin embargo, primero fue el turno de Denise y Juariu quienes, por estar empatadas en cantidad de estrellas, debieron enfrentarse entre sí para definir a la primera concursante que subiría al balcón y, por tanto, se transformaría en la primera semifinalista. Para esto, los chefs le trasmitieron la consigna: debían preparar en tan solo ocho minutos, un trifle, que es un postre inglés que consta de varias capas con diferentes ingredientes y texturas. Al terminar el tiempo, se determinó que la ganadora había sido Dumas. “No lo puedo creer, gracias”, dijo luego de expresar con un grito su alegría al escuchar el veredicto.Acto seguido, el jurado dio a conocer la segunda prueba de la noche para los restantes concursantes que querían seguir en el reality: elaborar en 60 minutos un plato que tenga tuétano como ingrediente principal y preparar un acompañamiento, previo paso por el mercado para tener los elementos necesarios. “Se encienden las hornallas más famosas del mundo. Súper domingo en esta última gala de eliminación”, anunció Santiago Del Moro apenas comenzó a correr el reloj.Los contratiempos para preparar este difícil desafío no fueron la excepción. Todos los participantes atravesaron complicaciones, pero el momento de mayor tensión se dio cuando Juariu, que se tropezó en una de las veces que se dirigió a su mesa de trabajo. “¿Estás bien?”, le preguntó Fonzi. “Estoy entre los nervios y que al mismo tiempo digo: ´Bueno, ya está, si me voy estoy muy contenta´”, le dijo la influencer al conductor, que la instó a que disfrute más.Una vez finalizado el tiempo, llegó la hora de las devoluciones. El jurado hizo pasar al frente a los cuatro, y fue Betular el encargado de felicitarlos por el trabajo realizado. Sin embargo, lamentablemente uno debía ser eliminado y la decisión no fue nada fácil. Así, Donato anunció que la primera cocinera en pasar a las semifinales fue Juariu, que se mostró sorprendida y feliz. Luego, la segunda elegida fue Micaela. Entonces, el mano a mano final quedó entre Tomás y Mery, y Martitegui anunció: “Sus platos estaban a la altura de cualquiera que hayamos comido, pero hay que elegir a uno. Por eso, el cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es...Mery”.

Los semifinalistas

“Uff...que difícil. Primero, agradecerles a ustedes, que fueron tres maestros para mí. Al principio entré subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil y la verdad es que no. Me lo tomé como una responsabilidad, como todo lo que hago y estudié y me preparé, y lo hacía en los momentos que tenía libres. Me llevó un gran aprendizaje de todos ustedes: de vos Santi como conductor, porque también me enseñás todos los días, de los chicos, de todos mis compañeros que son lo más, que lo dieron todo, y de toda esta producción maravillosa, que son lo más. Estoy muy contenta de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó en Masterchef fue haber crecido como persona en un montón de aspectos de mi vida”, se despidió la flamante eliminada, y se abrazó con cada uno de los jurados y sus compañeros.Con la eliminación de Mery del Cerro, los cuatro participantes que participarán de las semifinales, que comenzará a vivirse esta semana son: Denise Dumas; Mica Viciconte; Tomás Fonzi y Juariu.