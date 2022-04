Sol Pérez habló sobre su estado de salud: por qué tuvo que ausentarse de la TV

Días atrás, Sol Pérez tuvo que ausentarse de sus trabajos en televisión por una razón de fuerza mayor. Hasta el momento, la modelo se desempeñaba como panelista en el programa de El Trece “Nosotros a la mañana” y en la conducción del noticiero en Canal 26.



Sin embargo, un problema de salud inesperado la obligó a dejar en pausa su carrera profesional.



“Me agarró una gastroenteritis aguda. No me lo esperaba, fue todo junto. Estaba recontra bien y de un momento para el otro me cambió el día”, comenzó a explicar la modelo.



Y continuó: “Tuve que llamar al médico, me inyectaron, un montón de cosas”. Durante la nota con el programa Implacables, Sol Pérez dijo que no sabía bien cuál era la razón de la enfermedad: “Como saludable, tampoco es que había algo de eso. La médica me preguntó si comí algo que me cayó mal pero no había demasiado, tal vez un chocolatito que te comés a la tarde”, explicó.



Según relató, los días que duró la afección no fueron nada fáciles: “Supongo que hay un virus y me lo agarré. Me mató, 39° de fiebre, vómito. La verdad que la pasé muy mal pero duró poquito aunque en ese momento uno siente que te va a durar para siempre”.

Fuente: La100radios