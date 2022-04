Florencia Peña deslumbra con sus microbikinis

Recién llegada a Playa del Carmen, la actriz Florencia Peña compartió con sus fanáticos una postal playera. ¿Su look? Una microbikini de color coral, con corpiño strapless recto y bombacha cavada con breteles que se anudan en los laterales. ¿El detalle? La parte de arriba tiene en el medio un corazón de strass.Al día siguiente, la artista reafirmó su audacia con un traje de baño de lo más llamativo. Eligió un equipo de dos piezas con corpiño triangulito y bombacha clásica, todo dorado y con efecto metal, que además está estampado con diseño animal print de tigre, uno de sus favoritos para todo tipo de prendas.El pelo suelto y mojado post chapuzón y las mismas gafas del otro look fueron sus complementos, además de un simpático flotador de flamenco.En su tercer día de playa, Peña se fotografió en la arena con una original bikini con con corpiño armado adornado con volados en la parte inferior y bombacha estilo taparrabos, el modelo que es tendencia. Esta vez, el color elegido fue el verde oliva, que ya se volvió un clásico en trajes de baño.Siempre al tanto de las tendencias y sin descuidar su lado glam, sumó a su look un complemento que es furor: una túnica tejida con aberturas de color dorado con brillos y flecos, un accesorio que otras fashionistas como Antonela Roccuzzo y Romina Malaspina eligen para sus looks playeros.