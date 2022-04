Murió actriz de Seinfeld que fue la voz de “La Señora Cara de Papa” en Toy Story

Conocida por su voz distintiva y su cómica personalidad, la actriz que había interpretado a Estelle Costanza en la popular sitcom estadounidense falleció por causas naturales. La noticia fue confirmada este domingo por su representante, Michael Eisenstadt, al sitio especializado Variety.



Nacida el 22 de abril de 1928, en Nueva York, Harris creció en la ciudad y, tiempo más tarde, vivió en el suburbio de Tarentum, Pensilvania (Pittsburgh). Fue en ese entonces cuando comenzó a hacer comedia en las obras de su escuela secundaria; allí se dio cuenta de que “podía hacer que la audiencia se pusiera histérica”, según comentó a la revista People en una entrevista de 1995.



Luego dejó de actuar cuando se casó, a principios de la década del 50. Pero su pasión por la interpretación no cesó, hecho que la hizo regresar a trabajar en grupos de aficionados, cenas de teatros y comerciales.



A partir de allí, su carrera comenzó a despegar: luego de las publicidades, tuvo dos papeles pequeños en “Looking Up” y en “Summerdog”, en 1977. Y a mediados de los años 80, empezó a trabajar en varias producciones.



También tuvo una sólida carrera de voz, anclada por su trabajo como la “Señora Cara de Papa” en la saga de “Toy Story”. Apareció en proyectos animados importantes como "Brother Bear" (2003) y "Tarzán II" (2005) y series como "Hércules", "The Wild Thornberrys" y "Godzilla: The Series” (todas de 1998).



En pantalla, además de “Looking Up” y “Summerdog”, también estuvo en producciones como “Once Upon a Time”, Night Court y un papel de invitada en “Married… With Children”. Pero su papel estrella fue el de la madre de George Costanza en “Seinfeld”, comedia de situación donde apareció en 27 episodios.