María Becerra llevó la música argentina al escenario de los Grammy

Así fue la presentación de María Becerra junto a J Balvin en Las Vegas ?? pic.twitter.com/SoSSAMpVxO — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 4, 2022

La cantante María Becerra marcó presencia argentina en la gala de los premios Grammy, que se celebra este domingo por la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, al interpretar sobre el inicio de la transmisión el tema "Qué más, pues?", en el que colabora junto al colombiano J Balvin.Tras el primer número musical a cargo de Olivia Rodrigo, irrumpieron en el escenario la argentina y el colombiano para su explosiva participación en la ceremonia, según pudo verse en la transmisión que realiza el canal TNT.Luego de la actuación de ambos artistas, J Balvin quedó solo para su versión de "In Da Getto", clásico bailable del DJ puertorriqueño David Morales y The Bad Yard Club, con la colaboración vocal de Delta Bennett, de 1993.Antes del inicio de la gala, María Becerra pasó por la alfombra roja, en donde dijo sentirse "chocha" ante la posibilidad de actuar en los Grammy y dejó entrever una inminente colaboración con Sofía Reyes.De esta manera, la presencia argentina se hizo notar con fuerza en la ceremonia, en donde la única representante en competición, la artista radicada en España Nathy Peluso perdió en la categoría mejor álbum de rock latino o alternativo en manos del colombiano Juanes.Además de Nathy Peluso, el autor del recordado hit "La camisa negra" se impuso con su disco "Origen" a Diamante Eléctrico, Bomba Estéreo, C. Tangana y Zoé.