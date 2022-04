El padre de Wanda aseguró que no conoce a sus nietas

En diálogo con Intrusos y tras la llegada de su hija a Argentina, Andrés Nara sorprendió con una dolorosa confesión sobre Wanda y Mauro Icardi que involucra a sus hijas, Isabella y Francesca.



“Ahora decís que no están bien las relaciones, que vos no conoces a parte de los nietos”, comentó Marcela Tauro y el entrevistado reveló: “No conozco a las dos nenas de Wanda y Mauro”.



“¿Cómo vivís el no conocer a tus nietos?”, le preguntó entonces Flor de la Ve y Andrés finalizó: “La verdad me voy acostumbrando, yo jamás voy a hablar mal de mis hijas, no se me pasa por la cabeza, es más, las defendería a muerte”.



Andrés Nara habló con el programa de América de la relación distante que tiene con Wanda, a horas de la llegada de la empresaria a Argentina.



“¿Puede ser que ella haya sentido que vos estabas más del lado de Maxi López?”, indagó Marcela Tauro y Andrés admitió: “En un principio no, después puede ser”.