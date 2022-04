Silvina Luna habló tras abandonar El Hotel de los Famosos por su salud

Silvina Luna realizó un posteo en su cuenta oficial de Instagram desde la clínica tras abandonar El Hotel de los Famosos por su problema de salud.“Hola a todos!!! Acá estoy, en plena recuperación. Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien Ahora lo importante es mi salud”, expresó sincera la modelo.Luego, Silvina continuó en sus redes sociales: “Gracias por sus mensajitos de aliento; por preocuparse. Me hacen muy bien”.“Agradecerle también al enorme equipo médico del Hospital Italiano, que me recibió con mucho amor y me cuidan desde el primer momento”, agregó Luna agradecida.Por unos estudios clínicos y la orden del médico tuvo que despedirse del reality, donde explicó: “La creatinina también subió así que me voy a ir a internar para que me nivelen”.Silvina Luna se mostró más que agradecida desde el hospital donde se encuentra internada desde que salió de El Hotel de los Famosos.“Agradezco a todos los que forman parte de El Hotel de los famosos y a mis compañeros por todo su amor. Nadie me hace reir tanto como mi hermano, la segunda foto lo dice todo”, escribió en sus redes.