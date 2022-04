Sabrina Rojas contó qué parte del cuerpo de Tucu López no le gusta

En un ida y vuelta muy divertido en Emparejados, Sabrina Rojas mostró una habilidad oculta que sorprendió a más no poder a Tucu López.



“Yo también tengo un talento, que no sirve para nada, que es que me doy vuelta lo brazos”, dijo Sabrina para, acto seguido, mostrar cómo giraba los huesos de una manera tal que sus extremidades parecían invertidas.



Al ver la expresión en el rostro de su novio, la conductora lanzó: "¡Ay, lo acabo de desenamorar!".



En este contexto, reveló cuál es la parte del cuerpo que menos le gusta de su pareja. Dato que, lejos de ofender a Tucu, lo hizo estallar de risa.



“No te gusto más, pero yo te digo... Si yo te acepto con esos pies feos que tenés, vos me tenés que aceptar con este talento al ped...", cerró Sabri, entre risas.