Qué significa la renuncia de Will Smith a la Academia de Hollywood

Preguntas con respuestas

Un encuentro por Zoom

Luego de que Will Smith comunicara que renunciaba a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, el viernes por la tarde en Los Angeles, como consecuencia de la bofetada que le propinó a Chris Rock durante la entrega del Oscar el domingo 27 de marzo, muchos se preguntan qué significa. Qué consecuencias tendrá la decisión del actor de Hombres de negro y Soy leyenda.Por una parte, y ante todo, hay que recordar que en el comunicado que al poco tiempo de la renuncia de Smith emitió la propia Academia, queda claro que seguirán evaluando si va a tomar alguna medida disciplinaria o no. Que va más allá de que Smith forme parte o no de la Academia. Está firmado por su presidente, David Rubin.El comunicado dice: “Hemos recibido y aceptado la renuncia inmediata del Sr. Will Smith de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Continuaremos avanzando con nuestros procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, antes de nuestra próxima reunión de la junta programada para el 18 de abril”.A continuación, preguntas sobre lo que puede pasar con Will Smith, luego de su renuncia a la Academia.En la misma ceremonia del domingo pasado, con 20 minutos de diferencia, Will Smith volvía a subir al escenario del Dolby Theatre, no para abofetear a nadie, sino para agradecer, entre lágrimas, y con un discurso de 5 minutos, el Oscar al mejor actor protagónico por Rey Richard (disponible en HBO MAX).La renuncia posterior del intérprete y productor a la Academia de Hollywood no implica que vaya a perder su estatuilla. En absoluto.Es más: si Harvey Weinstein, que no renunció, sino que fue expulsado como miembro de la Academia de Hollywood el 14 de octubre de 2017, aún tiene su Oscar a la mejor película por El paciente inglés, que él produjo...La Junta de Gobernadores de la Academia, la misma que evalúa qué medida disciplinaria tomar ahora con Smith, se reunió por entonces y votó por amplia mayoría -más de dos tercios- por la expulsión inmediata del productor de 65 años, caído en desgracia cuando el diario The New York Times publicó el 5 de octubre de 2017 un explosivo artículo sobre sus abusos contra actrices jóvenes y asistentes.Volviendo a Smith, la Academia planea seguir adelante y llevar a cabo una investigación formal y un proceso disciplinario el lunes 18 de abril: la organización podría imponer más sanciones o castigos de acuerdo con sus estatutos.Por supuesto. No es requisito ser miembro de la Academia de Hollywood para aspirar a una nominación al Premio. Para ingresar y ser miembro hay varios caminos. Uno es ser formalmente invitado por la Academia -por lo general, se hace cuando un individuo gana o es nominado al Oscar-, por la presentación de algunos miembros de la Academia para que se lo admita, o directamente, como viene haciendo la organización en los últimos años, sumando más y más gente para ampliar la diversidad de género y raza.En dos años, los miembros activos de la Academia pasaron de cerca de 8.000 a los casi 10.000 con que cuenta hoy.Dependerá de las sanciones que considere la Junta de Gobernadores en su reunión extraordinaria del próximo 18 de abril.Eso sí que no. Smith figuraba como miembro activo en dos ramas de la Academia, la de intérpretes y la de productores. Por la primera, votaba en las nominaciones de los cuatro rubros de actores, a mejor actor y actriz protagónico, y actor y actriz de reparto. Ya no podrá hacerlo.A principios de esta semana, el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, habían mantenido una reunión con Smith. Fue, claro, para hablar de lo ocurrido en la gala del Oscar.Lo hicieron vía Zoom, y la duración de la charla difiere de acuerdo a las fuentes. Una, consultada por Variety, dice que fue relativamente extensa -duró aproximadamente 30 minutos-, pero otra dijo que la conversación fue “breve”.Smith se disculpó nuevamente con Rubin y Hudson por su accionar, expresó su conciencia de que habría consecuencias y trató de explicar por qué reaccionó como lo hizo cuando Rock hizo una broma sobre la calvicie de su esposa, Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith ya había dicho que sufre pérdida de cabello debido a la alopecia.La renuncia de Smith se produjo en respuesta a un aviso de audiencia disciplinaria de la Academia. El actor admitió que acepta todas las consecuencias de su conducta y dijo en su comunicado: "Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público en sus casas"."Tengo el corazón partido. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine".Esto no termina acá. Fuente: (Clarín)