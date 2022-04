El misterioso posteo de Lizy Tagliani antes de bloquear a Leo Alturria

Aún en conflicto con su ex tras su escandalosa separación, Lizy Tagliani decidió bloquear a Leo Alturria en Instagram.Fue Juariu quien dejó en evidencia el bloqueo digital de Lizy a Leo, tras darse cuenta que ya no aparecían sus likes ni sus comentarios en el perfil de él.Justo antes de haberle dado block a su ex, Lizy había compartido un misterioso posteo; una selfie junto a una llamativa reflexión.Junto a una selfie muy seria, Lizy expresó horas antes de bloquear a su ex: "A descansar que ha sido una hermosa noche con un final raro, inentendible, pero no me voy a enganchar".Y agregó misteriosa: "Yo sé lo que soy como persona", sentenció Lizy junto a la foto en la que se la ve pensativa.