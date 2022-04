La mamá de Tini Stoessel habló de los rumores de romance con De Paul

Los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siguen y, según parece, la relación se va afianzando cada vez más. Según informaron en "Socios del Espectáculo", las familias de ambos ya saben de sus encuentros."Mariana, la mamá de Tini, tuvo una comida íntima, muy íntima, con amigas y ahí habría confesado que Tini estaba con De Paul", afirmó Mariana Brey. "Las familias están al tanto, no es solo que la familia la cuida y no dice nada", agregó."La madre de ella ya lo estaría confirmando", dijo Rodrigo Lussich.En la misma emisión, contaron el encuentro a escondidas que la artista y el jugador del Atlético Madrid tuvieron en la capital española. Paula Varela indicó que la amiga de María Becerra visitó al Cholo Simeone y a su esposa, Carla Pereyra, en el barrio cerrado donde ellos viven."Los que estaban ahí me dijeron que en el barrio cerrado donde vive el Cholo Simeone, vive De Paul, porque ahí viven todas las figuras. Ella decía: 'Me voy con la bici un ratito a pasear por el country sola', y se iba tierra adentro del barrio y aparecía al rato largo. En realidad, se iba a encontrar con Rodrigo", especificó Varela. Fuente: (DiarioShow-Crónica)