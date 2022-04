Legrand mostró su casa pero el estado de su sillón “se robó toda la atención”

Héctor Maugeri publicó fotos del departamento de “La Chiqui” en su cuenta personal de Instagram. Mostró los cuadros, las fotos y la decoración que tiene la diva en su casa. También se puede ver una foto del living, y allí fue donde muchos de los fanáticos y personas del mundo del espectáculo pusieron ojo.Lo cierto es que en la imagen se puede ver un sillón largo, y a su lado uno más pequeño, el cual no se encuentra en óptimas condiciones. Desde lejos se puede evidenciar que la tela del sillón tiene algunas manchas y está dañado por los años.En este marco, en la entrevista con la revista Caras, Legrand recordó que la propiedad en cuestión la adquirió su esposo, Daniel Tinayre, y fue un regalo muy especial para ella. “Aquí es donde vivo. Fue una sorpresa de Tinayre. Vinimos, abrí la puerta y estaba todo decorado. Creo que fue una expresión de amor única. Cada rincón está pensado en mí. Todo está a mi medida. Amo este lugar. Fue mi refugio de lágrimas y alegrías”, señaló.Por otro lado, “La Chiqui” habló sobre su tan ansiada vuelta a la televisión y demostró su incomodidad con la propuesta que le hicieron. “Yo quiero volver a El Trece, pero ellos me proponen un especial por mes y es poco. Quiero trabajar”, reveló.“A mí me gustaría hacer los almuerzos. No quiero que desaparezcan de la televisión porque toda mi familia y yo le debemos mucho a un clásico de la TV, como son”, expresó. Asimismo, explicó que todo está en manos de su nieto y productor, Nacho Viale.