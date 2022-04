Virginia Gallardo hizo encuesta tras la cual decidió “verse con otros ojos”

Virginia Gallardo pasó por la peluquería y su cabellera cambió completamente. Ella quería seguir siendo rubia pero quería cambiar el look, por eso se realizó un balayage en tonos miel.Ella se quiso renovar y dejar su rubio platinado que tanto la caracterizó estos años. A través de su cuenta Instagram, mostró cómo fue todo el proceso, desde que entró a la peluquería hasta el resultado final.Visitó a Leo Leiva, donde suelen ir muchas famosas, y luego compartió una encuesta porque estaba con dudas sobre el color: “Colorado, marrón, miel”, decía la encuesta.“Bueno esta es mi marca registrada, vos decís Virginia Gallardo y es rubio platinado. Pero bueno”, comenzó diciendo en sus historias, y el peluquero agregó: “Hace un tiempo venimos charlando y le propongo otro rubio, un rubio más 2022″.Virginia comentó sobre su decisión de cambiar de color: “Estoy cansada de mucho peinado diario, las raíces en televisión y todo eso hizo que te escuche, no significa que esté al 100% convencida, pero estoy en la mejores manos”.Así también, tras mostrar su nuevo cambio, contó sus sensaciones con este nuevo look: “Me dio miedo cambiar tanto, pero estoy feliz. Sigo siendo rubia y estoy a la moda”.“Cuando uno lleva tiempo identificándose con un look, cambiarlo significa verte con otros ojos. Pueden cambiar el estado de ánimo y pueden ser un catalizador de sentimientos positivos en nuestra vida. Una herramienta más para trabajar de otra manera nuestro bienestar. El exterior siempre es reflejo del interior, ya lo dijo Mirtha, como te ven te tratan.”, escribió en una publicación junto al antes y después.