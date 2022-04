La desolación de Daniela Cardone por la muerte de su hermano: “No caigo”

Fabio Cardone, de 51 años y hermano de la modelo Daniela Cardone, fue encontrado muerto en la mañana de este viernes en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. La noticia la dieron a conocer los medios locales, que consignaron que el cuerpo del hombre, que viviría en la indigencia, fue hallado sin vida en una construcción abandonada. Si bien se desconocen las causas de su fallecimiento, desde el Poder Judicial local informaron que el hombre habitaba el lugar y se habría caído durante la noche.“No hay indicios de violencia en el cuerpo. Aparentemente es una persona que no tiene domicilio, que pernoctaba en el lugar, que se habría caído en el transcurso de la noche, y eso habría producido el deceso”, informó la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, en declaraciones recogidas por el sitio de Viedma Noticiasnet. La fiscal también explicó cómo fue hallado el cuerpo: “Otra de las personas que pernocta en el lugar lo encontró en la mañana e inmediatamente salió a buscar ayuda policial”, señaló.A la noche, Daniela habló en LAM. Consternada por lo ocurrido, contó cómo se había enterado. “Esta mañana me avisó mi hermana Romina que vive cerca de Viedma”, señaló. Y respecto a la causa de muerte, detalló: “Le están haciendo una autopsia, aparentemente se cayó de un edificio de construcción en Viedma. Todavía no sabemos nada, justo es fin de semana y encima feriado, así que hay que esperar a que realmente nos den la información”, aseguró.La modelo desestimó las versiones de que Fabio estaba en situación de calle. ”Él tenía su departamento, pero por ahí tenía algunas juntas que no sé si hablar de ese tema, pero realmente lo que él elegía hacer era su vida. Él estaba bien, pero ya tenía una edad que eran sus decisiones algunas cosas. Eso que dicen que él vivía en ese edificio no es así”, enfatizó.Respecto a la relación con Fabio, que era padre de tres hijos, señaló: ”La verdad es que ahora hace mucho que no hablábamos. (Mi hermana) Romina es la que estuvo más presente por vivir cerca. Es un shock grande. Es tremendo esto de no saber, hasta que decida el juez. Yo no puedo creer que sea él. Estoy muy consternada y no les puedo decir más nada”, completó conmovida por el mal momento que le tocaba vivir.En los últimos años Daniela se mantuvo alejada de los medios, repartiendo su vida entre la familia y el activismo animalista. Ella misma lo explicó en una entrevista con Pía Shaw en el ciclo Infama recargado. “Hice un stop en mi vida y estoy con un perfil bajo. Estoy soltera, abocada a mi familia y a mis animales. Más tranquila”, dijo la ex modelo y DJ.En la charla, contó que tiene un gran amor por sus mascotas: “Tengo siete gatos, tres están embalsamados. Los tengo en la mesita de luz. Acá siempre se practicó la taxidermia. Estos son mis amores. A la gente le impresiona, pero no me importa. Los cuidé tanto que de alguna manera los quiero seguir teniendo conmigo”.“Ellos me acompañaron cuando falleció mamá. Una mascota es como un hijo que hay que atenderlo, no es fácil”, explicó la mamá de Brenda Gandini. Cuando se murió su gato persa Matute, no quería enterrarlo ni cremarlo. Entonces contrató a un taxidermista para embalsamarlo. Luego, hizo lo mismo cuando fallecieron sus otros dos gatos.Teleshow.