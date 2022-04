El calvario de Marian Farjat por mala praxis: qué le pasó a la ex Gran Hermano

La ex Gran Hermano Marian Farjat habló del drama que vive luego de someterse a una operación de nariz que no dio los resultados esperados.En diálogo con el programa televisivo, aseguró que fue víctima de una mala praxis hace seis años, aunque por cuestiones legales evitó revelar el nombre del médico que la operó.“Físicamente me había gustado cómo me había quedado porque no había tanta diferencia. Seguía siendo una nariz grande. Pero el problema fue por dentro. El tema de la respiración. Me afectó mucho. Ahora estoy estudiando canto y me doy cuenta”, reveló la joven.En ese sentido, Farjat recordó que parte de su familia más cercana le pedía insistentemente que no se someta a procedimientos quirúrgicos, pero ella decidió no hacerles caso.“Mi familia me decía que no me retoque, pero fui terca. A veces uno no escucha a los padres y después pasan las cosas que pasan. Hay que escuchar a los grandes”, planteó.Al ser consultada sobre cómo dio con el cirujano que terminó interviniéndola, la mediática señaló que fue por recomendación y consideró que estuvo “mal asesorada”.A la vez, informó que inició acciones legales contra el profesional estético. “Me prohíben que lo nombre por el momento porque la idea es que pague por los daños. La realidad es que no puede seguir operando”, disparó.Por otra parte, Marian Farjat indicó que el retoque estético no sólo le cambió los rasgos, sino que también modificó su voz, dándole un tono nasal.“Me empecé a dar cuenta hace dos años. Al principio lo normalizaba. Pensaba que capaz era una alergia. Pero pasaron seis años. Lo que creemos es que me agregó en la punta de la nariz un cartílago que rechazó el cuerpo”, confesó.Y añadió: “Tengo todos los senos paranasales tapados. No sale qué es realmente lo que tengo. Antes de operarme con este primer cirujano no tenía ningún problema, ni esta voz ni nada”.Por último, Marian develó que siente tanta molestia a la hora de dormir que se vio obligada a tomar gotas de cannabis para aliviar el dolor. “No puedo respirar”, se lamentó.