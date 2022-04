Emilia Mernes dio detalles sobre los trastornos alimenticios que sufrió

Si bien Emilia Mernes está viviendo una gran etapa tanto de su vida personal como de su carrera artística, ya sea por su exitoso show en el Día 1 del Lollapalooza Argentina 2022 o su relación con Duki, la cantante entrerriana difíciles momentos relacionados a la comida y a las críticas de la sociedad para ser quién es hoy en día.De visita en una transmisión en vivo junto a Martín Pérez Disalvo, más reconocido en redes sociales como Coscu, la artista de 25 años quedó desconcertada ante las cámaras cuando el streamer aseguró que la veía “más fit”.Emilia argumentó que no estaba yendo al gimnasio, a diferencia de hace unos años, y explicó que está más flaca porque logró acomodar sus hábitos alimenticios: “Antes tenía atracones de comida”.“Comía por la ansiedad. Después me sentía mal, pero me encerraba a comer. Y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda. Yo sabía que estaba engordando, se me notaba en el cuerpo, en la cara”, recordó ante la sorpresa de su amigo, quien no conocía de su pasado.“Me daba vergüenza que vieran mis brazos. Es horrible, porque nosotras no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo. Imagínate mi cabeza cómo estaba. Estaba re mal, la pasé mal. Pero después entendí que no era así y que no pasa nada”, lamentó por los estereotipos de belleza de la sociedad y cómo pueden afectar a alguien.Y cerró al destacar el gran estado de salud en el que se encuentra en la actualidad: “La gente que me rodea lo sabe. Estoy a mil. Estoy feliz. Bailo y ensayo mucho, todos los días estoy haciendo cosas”.