Confirmaron quién será el reemplazante de Gerardo Rozín en La Peña de Morfi

El debut de la séptima temporada de La peña de Morfi sufrió varios cambios en las últimas semanas. En principio, el ciclo iba a regresar a la pantalla de Telefe 13 de marzo, pero a raíz de la muerte de Gerardo Rozín el viernes 11, el canal cambió de planes. Así fue como Jésica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi se unieron para conducir un homenaje al periodista la semana siguiente. Y aunque parecía que estaba todo dado para que Iván de Pineda quedara al frente del ciclo, el modelo se bajó el proyecto e hizo que se demorara el estreno.



Pero a casi tres semanas de la muerte de Rozín, se definió quién será su sucesor: nada menos que Jey Mammon, quien dejó América TV en diciembre de 2021 para continuar explotando su carrera como animador de TV en Telefe. "Quiero confirmar que el conductor elegido por Telefe para remplazar a Gerardo Rozín después de la partida de Iván de Pineda es Jey Mammon", anunció Ángel De Brito en LAM y confirmó un rumor que comenzó a circular hace rato.



Cabe recordar que cuando aún no era pública la enfermedad del rosarino, ante el pase de Jey se había especulado con que músico ocupara su lugar, ya que en Los Mammones había demostrado que estaba más que capacitado para liderar un ciclo que combine entrevistas, música y actualidad. Sin embargo, luego se supo que Telefe tenía pensado otro formato para Mammon y que De Pineda había sido el elegido por Rozín para reemplazarlo.



"Gerardo se toma un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador", explicó el modelo a principios de año. Su idea era conducir el programa dominical por unas pocas semanas, para luego poder enfocarse de lleno en Pasapalabra y su programa de viajes, pero ante la muerte de su colega y al ver el impacto que causó en el público, decidió dar un paso al costado. "Es un programa creado por Gerardo, producido por él, y no es tan fácil ocupar ese lugar. Me parece que la persona que lo haga tiene que ir por otro lado, encontrar su ritmo. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y tal vez fue inteligente en tomar esta decisión. Seguramente", señaló Zaira Nara, quien también fue tentada para volver al programa pero aseguró que, por el momento, no se anima. De esta manera, este domingo 3, Jey tomará la posta junto a Jésica Cirio.