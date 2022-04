L-Gante hizo su descargo tras ser acusado de pegarle un culatazo a un fan

Luego de que L-Gante se viera involucrado nuevamente en un escándalo judicial, al ser acusado por un fanático suyo, el cantante rompió el silencio. Supuestamente, el joven se habría acercado a pedirle una foto y la repuesta del cantante habría sido pegarle un culatazo con una pistola.Según la Radio Municipal de General Rodríguez, el adolescente fue trasladado al hospital Vicente López por un corte que le quedó en el cuero cabelludo."Que hdm que son jaja. Pasa algo y fue el L-Gante", comenzó en su cuenta de Facebook y agregó con emojis de sorpresa: "Le pidieron una foto y le pegó un culatazo."Qué película", finalizó.L-Gante habló tras ser acusado de pegarle un culatazo a un fan.L-Gante habló tras ser acusado de pegarle un culatazo a un fan.Por otra parte, el abogado del cantante, Alejandro Cipolla, aseguró que el músico no se encontraba en su hogar ese día y que quizás esta acusación sería para obtener un rédito económico.Nicolás, el padre del joven supuestamente agredido por el cantante dio declaraciones a El Nueve acerca de lo sucedido: "Yo fui juntando relatos, porque en el estado que está no puedo presionarlo para que me cuente mucho, lo que más me preocupa es que él esté bien. Él me confirma que fue L-Gante y se lo dijo a la policía en su primera declaración. Ellos lo llevaron al hospital porque lo encontraron inconsciente en la esquina de este sujeto".Lautaro ya habría tratado de conocer a L-Gante en otros momentos. Según el relato del padre, "el domingo fue a verlo otra vez, pasó por la puerta de la casa y le dijeron: ‘A vos te dijimos que no te queremos ver más acá’, de mala forma".Luego, comentó: "Cuando vio que salió este sujeto, Lauti le dice ‘Eh, L-Gante’, y por lo que me dice Lautaro, él le responde: ‘A vos te dijimos que no te queremos volver a ver’ y en ese momento se le tiran los perros esos que tiene a su alrededor y lo agreden".