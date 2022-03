Flor Vigna dio detalles de sus momentos más íntimos con Luciano Castro

Ya pasaron cinco meses desde que Flor Vigna y Luciano Castro quedaron al descubierto. Fueron sorprendidos a los mimos en el gimnasio donde entrenaban y la confirmación del romance llegó de la boca de la actriz durante una nota con LAM. En todo este tiempo, ella no solo sintió que evolucionó como persona, también lo hizo en el plano sexual y se animó a hablar abiertamente del tema.



La cantante bromeó con que antes de conocer al actor era “Flor Virga”. “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía. Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor”, señaló ante Teleshow.



La joven, que estuvo siete años de novia con Nico Occhiato, también remarcó que con Luciano tiene una conexión mística a la hora de la pasión: “Él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal”.



En la entrevista, la bailarina sostuvo que el galán de Jugate conmigo es un hombre muy atento. “Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada”.



La sorpresa para Flor llegó el día que él la vio desnuda: “Me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas. Lo veo y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común. Hay muchos puntos en común en nuestras historias. Los dos venimos de familias muy humildes. De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad (19 años) pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokyo, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”.



Flor Vigna reveló los motivos del final de su noviazgo con Nico Occhiato

Después de varias idas y vueltas, y una fuerte separación tras cumplir los cinco años de romance, los ex Combate se dieron otra oportunidad que terminó en un vínculo amistoso. Así lo contó ella en el programa del influencer.



“Siempre fuiste un amor conmigo, la pasamos increíble, pero después nos hicimos amigos, dejamos de garch. . . y dijimos: ‘Hasta acá llegamos’”, le expresó en la cara.