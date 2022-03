Rocío Moreno contó detalles de la situación que vive con Paulo Londra, con quien estuvo siete años en pareja y tiene dos hijas en común.



“Las cosas no terminaron bien. No te puedo decir el por qué. Naturalicé cosas que a mí me hacían mal, que me lastimaban y no me gustaban”, reveló en LAM (América). Y agregó: “Me daba vergüenza contarle a mis amigos o a mi propia familia, muchas veces me quedé callada”.



Rocío Moreno contó al comienzo de la nota que no está bien frente a esta situación: “Es complicado, es difícil. Si te digo que estoy bien, te miento. Es todos los días tratar de salir adelante, y cuesta y duele un montón. Pero es ver a las nenas y sentir que sí se puede”.



La expareja de Paulo Londra aseguró que el clic fue cuando el cantante se fue del país sin avisarle, lo que hizo que ella se enterara por las redes sociales. “En ese momento estaba con una nena de un año y cinco meses, y embarazada por segunda vez. Llevé sola el embarazo, si no hubiese sido por mi familia y por mis amigos hubiera estado más sola todavía”, expresó con dolor.



“Uno elige qué vida llevar y uno no puede obligar a alguien a querer ser padre”, dijo. Rocío destacó que, durante la pandemia y el nacimiento de Isabella, Paulo sí estuvo presente. “Otra cosa no se podía hacer”, apuntó.



Si bien Rocío Moreno remarcó que ella exclusivamente le echa la culpa a Paulo Londra de sus actos, deslizó que el entorno y la familia lo habrían influenciado de una manera que resultó perjudicial para ella.



“Que a mí no me quiera no es el fin del mundo. A mí me duele por mis nenas, no es por mí”, destacó. “Cuando Ana Rosenfeld se comunicó con ellos, cambió un montón todo. Yo me sentía muy sola”, explicó sobre el momento en el que decidió buscar a una de las abogadas más reconocidas para este tipo de casos.

Fuente: Tn Show