Ricky Sarkany homenajeó con un video a su hija Sofía a un año de su muerte

A un año de la muerte de su hija Sofía, a raíz de un cáncer de útero, Ricky Sarkany compartió un emotivo homenaje en sus redes sociales. "Un año desde el día en que te seguimos amando desde el recuerdo de cada momento vivido, de cada enseñanza que nos diste y especialmente de cada sonrisa que permanece en lo más profundo del alma. Te llevamos siempre en nuestros corazones agradeciendo eternamente a la vida el privilegio de haber compartido esta vida junto a vos", escribió el diseñador en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que repasa la vida de la artista plástica."Sofi llegó en un momento único. Nos enseñó una forma de ser papás. La disfrutamos en cada uno de los momentos. divirtiéndonos sin parar", cuenta el empresario en las grabaciones de las que también formaron parte su esposa, Graciela Papini; las otras tres hijas del matrimonio: Violeta, Josefina y Clara, quienes coincidieron en la admiración que siempre sintieron por la mayor del clan.La familia recordó los momentos más importantes de la vida de Sofía con grabaciones caseras de toda su vida. "De chiquita era muy curiosa: todo le interesaba, todo quería saber y no había nada que la detuviera", destacó su mamá, mientras que su padre señaló que ya en la adolescencia comenzó a transitar su propio camino.Por su parte, sus amigas de la infancia recordaron que al terminar la escuela secundaria, Sofía se volcó al arte y que la pintura fue su gran pasión, algo que pudo combinar con el negocio familiar del diseño de calzado y la moda. Entre tantos testimonios se destaca el de la China Suárez, quien recordó cuando su amiga la convocó a ser la protagonista de una de sus pinturas. "Me mataba su bondad, como trataba a la gente. Tenía una energía increíble, todos querían trabajar con ella porque era relajada", declaró la actriz."No terminaba de darse cuenta lo buena que era en su laburo, en su arte, y eso la hacía seguir mejorando todo el tiempo", manifestó Tomás Allende, el viudo de Sofía y padre de su hijo Félix, quien nació una semana antes de su partida, y es considerado por la familia "su mejor obra de arte". "Poder estado los tres juntos fue un regalo que nos dio la vida, nunca me voy a olvidar la cara de Sofi con Félix, que se puedan haber visto, tocado, olido", destacó el joven. Mientras que Sarkany señaló que su nieto se ríe "con la misma alegría que su mamá" y que seguramente el nene tiene en claro "lo maravillosamente extraordinaria" que fue Sofía.Sofía tenía 31 años y había decidido no hacer pública su enfermedad, para transitarla con tranquilidad acompañada por su círculo más cercano, y congeló óvulos para asegurarse de que iba a poder cumplir sus sueño de ser mamá. Así fue como recurrió al método de subrogación de vientre en Miami para que su bebé se gestara en el útero de una madre sustituta. Estaba muy entusiasmada y ansiosa por conocer a Félix, quien iba a nacer el 28 de marzo pero se adelantó seis días. Y ya en un delicado estado de salud, la diseñadora pudo presenciar la llegada al mundo de su hijo a través de una videollamada y luego tuvo tiempo para tenerlo en brazos y conocerlo personalmente. Pero en cuestión de días el estado de Sofía estado se agravó aún más. "Viví rodeada de amor, fui muy feliz", fueron sus últimas palabras.