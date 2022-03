Acusaron a L-Gante de golpear en la cabeza con un arma a un fan

L-Gante fue denunciado por haber golpeado a un fan en la cabeza con un arma en General Rodríguezpor haber golpeado a un fan en la cabeza



El disturbio habría comenzado cuando el fan fue hasta la casa de Claudia, la mamá del artista, en el barrio Bicentenario, y recibió un golpe que le provocó "un corte en el cuero cabelludo y desvanecido", informó la radio municipal de ese sitio. A raíz de esto, el chico habría sido trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital Vicente López.



El hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 10, que aún no le pudo tomar declaración testimonial al joven agredido debido a que permanece internado. L-Gante todavía no fue imputado.



Alejadro Cipolla, abogado de L-Gante, habló con cronica.com.ar. Contó que su representado no sabe nada de ese hecho. Inclusive ni siquiera estaba en el lugar, así que entiendo que es al mero efecto de tener un rédito económico. Otro sentido no tiene", aseguró.