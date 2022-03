El papá de Tini recibió el alta médica y la cantante lo celebró con una foto

Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo! Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. A mi familia sin ustedes no lo hubiese logrado. Gracias . pic.twitter.com/BeM4Navk1n — alejandro stoessel (@alestoeessel) March 28, 2022

Alejandro Stoessel, padre de la cantante Tini, recibió el alta médica tras permanecer 26 días internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por problemas estomacales y ya está en su casa para continuar con su tratamiento de forma ambulatoria."El Sanatorio de la Trinidad Palermo comunica que en el día de la fecha el Sr. Alejandro Stoessel fue externado, debiendo continuar seguimiento médico ambulatorio. La familia agradece la solidaridad de la gente y la preocupación de los medios de comunicación", reza un comunicado firmado por la directora médica Silvina Serra, que se difundió en las últimas horas.Por su parte, el propio Alejandro decidió hacer público su agradecimiento al equipo médico que lo atendió y a quienes lo acompañaron durante días complicados."¡Gracias a todos los profesionales del Sanatorio Trinidad Palermo! ¡Me acaban de regalar una segunda oportunidad! Eternamente agradecido. A mi familia, sin ustedes no lo hubiese logrado. Gracias", publicó el productor en su cuenta de Twitter.En tanto, Tini subió a sus historias de Instagram una foto de su papá ya en su casa, luciendo una remera con una estampa de un corazón que dentro tiene una postal familiar."¡Volvió a casa! Gracias, gracias, gracias", escribió emocionada la cantante y la noticia fue celebrada en las redes por los fanáticos de la artista, que reprogramó una serie de conciertos en Buenos Aires para poder acompañar a Alejandro.Alejandro Stoessel ingresó a la institución el 2 de marzo pasado, por un dolor abdominal agudo por el que lo tuvieron que operar de urgencia y una semana más tarde tuvieron que volver a operarlo por complicaciones en su cuadro, motivo por el cual Tini anunció un importante cambio en su agenda laboral."Mi cabeza, cuerpo y corazón no pueden concentrarse en nada más que estar con él acá", explicó la artista y aseguró que, si bien el deseo de su padre era que se subiera a los escenarios porteños como lo había planeando hace tiempo, prefería esperar a que él mejore para que pueda verla en primera fila como acostumbra desde los inicios de su carrera.También había señalado: "No tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y apoyo a papá".