Espectáculos

Tras bofetada a Chris Rock

Martes 29 de Marzo de 2022

Will Smith pidió disculpas: “La violencia en todas sus formas es venenosa”

“Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”, expresó el ganador del Oscar a mejor actor.