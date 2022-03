“Muy hipócrita”: Romina Malaspina y su enfrentamiento con Sol Pérez

Durante 2020, Romina Malaspina y Sol Pérez fueron colegas al trabajar en un mismo canal noticioso, pero unas palabras de la ex chica del clima contra la influencer, fue lo que generó el distanciamiento de ambas. Ahora, la conductora recordó aquel conflicto y salió al cruce.



El mal vínculo entre las mediáticas ocurrió luego del "famoso top" con transparencias que utilizó Malaspina para la señal noticiosa en la que trabajaba y que la dejó en el centro de la polémica. Ante esto, Pérez, en vez de apoyar a su compañera, se distanció.



"Yo no muestro las tet. . . cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo, no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme", expresó en su cuenta de Twitter cuando la compararon con Romina. Y cerró: "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás".



Desde aquel hecho, las conductoras evitaron cruzarse en los pasillos de su lugar de trabajo. Incluso Malaspina bloqueó a Pérez de sus redes sociales. Con el tiempo se distanciaron y el cruce quedó en el olvido, pero ahora, la ex "Gran Hermano" recordó el escándalo.



En diálogo con "Doble Mérito", el programa de Youtube que conducen Ariel Cheb y Agustín Stella, al ser consultada por su actual relación con la panelista de "Nosotros a la Mañana", dijo: "A mí personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de parte de ella".



"Ella se hizo conocida también por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció muy chocante, pensé que iba a ser la primera que me iba a defender con toda la situación porque ella había pasado lo mismo que yo. La sigo teniendo bloqueada en las redes", sostuvo.



En cuanto a su visita a "Los Ángeles de la Mañana" en la que, según ella, "la pasó mal", manifestó: "Yo nunca estuve enojada con ellos. Solo que no compartí la forma de entrevistar. Entonces no voy a ir a un lugar donde no me siento cómoda, porque para mi en cualquier tipo de trabajo o entrevista el respeto está primero".



Además, Romina habló del conductor de "LAM", quien la tiene bloqueada. "A Ángel de Brito lo crucé hace poco en la fiesta Bresh en Punta del Este, pero no hablamos. Él se enojó conmigo porque soy muy colgada con el teléfono, no le respondí un mensaje y bueno, fue como un enojo total de su parte".



"No quedé resentida porque entiendo cuál es el tipo de reportaje o de programa que ellos quien hacer, pero es feo porque vos vas con la mejor onda del mundo y no te esperás que todos te quieran atacar sólo para subir unos puntos de rating", concluyó.

Fuente: Diario Show